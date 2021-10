Black Friday und Cyber Monday sind als Aufhänger für Werbekampagnen und als ausserordentliche Aktionstage endgültig auch in der Mediabranche ein Thema, schreibt Goldbach in einer Mitteilung vom Montag.

So geht die Werbe-Vermarkterin auch dieses Jahr zusammen mit ihren Partnerunternehmen und Publishern in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich mit einer besonderen Werbeaktion für Werbetreibende an den Start.

Auf der eigens erstellten Microsite können Werbetreibende ab sofort limitierte Angebote mit Rabatten von bis zu 80 Prozent einsehen. Zur Auswahl stehen über 30 Media- und Werbepakete für TV, Audio, Print & Digital, Online, OOH oder Crossmedia, die am Black Friday (26. November 2021) sowie am Cyber Monday (29. November 2021) jeweils ab 0 Uhr gebucht werden können.

Stefan Wagner, Managing Director von Goldbach Audience, lässt sich wie folgt zitieren: «Wir freuen uns, unseren Kundinnen und Kunden bereits zum dritten Mal einmalige Rabatte auf attraktive Werbeplätze anbieten zu können. Dieses Jahr konnten wir die Angebotspalette sogar noch ausbauen und sind sehr darauf gespannt, wie viele Minuten nach Mitternacht das erste Mal zugeschlagen wird.» (pd/lol)