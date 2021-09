IMS Medien: Zwei Bernverliebte finden sich

«Gleich und gleich gesellt sich gern.» Dieses Sprichwort passt zum jüngsten Transfer auf dem Berner Medienmarkt: Die IMS Medien AG aus Köniz hat per 1. September 2021 vom Werd & Weber Verlag das bekannte Bärn!Magazin übernommen und stärkt damit ihre lokale und regionale Marktposition.

Mike Dähler, CEO der IMS Gruppe, zu der auch IMS Medien gehört, hebt die inhaltlichen Parallelen hervor: «Die IMS Medien AG gibt mit dem Bärnerbär und der BümplizWoche zwei Zeitungen heraus, deren publizistischen Konzepte die Stärken von Bern und dessen Bevölkerung hervorheben. Ein gesundes Stück Lokalpatriotismus und viel Berner Herzblut ist ein wichtiger Teil unserer Strategie.» Der CEO ist laut einer Mitteilung überzeugt, dass der Zukauf des Bärn!Magazin deshalb ein fast logischer Zug sei: «Der Claim ‹Mir schwärme für Bärn› des Bärn!Magazin spricht für sich und passt ideal zu unserer Denkhaltung.»

Zahlreiche Synergien – auch digital

Mike Dähler hebt neben dem inhaltlichen «Match» die zahlreichen Synergien hervor: «In den Bereichen Redaktion, Vermarktung und Distribution sehen wir diese – übrigens off- und online.» Das Bärn!Magazin werde auch im künftigen digitalen Auftritt ein wichtiger Eckpfeiler. «Die hierzu notwendige digitale Strategie sind wir zurzeit am Erarbeiten», erklärt Dähler. Das Timing der Akquise passe auch diesbezüglich perfekt. Zudem ergänze das Bärn!Magazin mit seiner Erscheinungsweise und seinem Format die erwähnten Zeitungen der IMS Medien AG ideal.

In einer Übergangsphase unterstützt der Werd & Weber Verlag die neuen Besitzer des Bärn!Magazin in verschiedenen Bereichen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. (pd/cbe)