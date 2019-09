Swiss Radioworld: Zwölf Mitarbeitende müssen zügeln

von Christian Beck

Am Mittwoch feierte Swiss Radioworld im und ums Haus am See in Zürich-Wollishofen die Radio Night. Ganz in der Nähe sind die Büros des Vermarkters – seit 2013. persoenlich.com weiss: Per Februar 2020 zügelt Swiss Radioworld nach Küsnacht zu Goldbach. Betroffen sind insgesamt zwölf Mitarbeitende um Managing Director Ralf Brachat.

«Da wir die Büroräumlichkeiten in Wollishofen nicht vollständig nutzen und unser Mietvertrag per Ende 2019 ausläuft, haben wir uns dafür entschieden, den Standort aufzugeben und die Swiss Radioworld wieder in Küsnacht sesshaft werden zu lassen», so Iris Blättler, Leiterin Unternehmenskommunikation bei der Goldbach Group, auf Anfrage. Die Mitarbeitenden von Swiss Radioworld würden in Büroräumlichkeiten mit eigenem Eingang im Goldbach-Center ziehen.

Hoffnung gibt es für Fans der Radio-Night-Location, dem Haus am See. «Der bevorstehende Standortwechsel hat nichts mit der Location der Radio Night zu tun», so Blättler weiter. Diese werde unabhängig davon von Jahr zu Jahr überprüft.

Swiss Radioworld ist für die Planung, die Aussteuerung und das Reporting von Audio-Kampagnen zuständig. Im Portfolio sind über 50 private Radiostationen in der Schweiz. Der Radiovermarkter bietet laut eigenen Angaben als erstes europäisches Unternehmen eventdatenbasierte und vollautomatisierte Radiowerbung in der Schweiz an.