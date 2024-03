Kath.ch: Abtretender Chefredaktor übt scharfe Kritik

Der abtretende Chefredaktor des katholischen Medienportals Kath.ch hat die Schweizer Bischöfe in seiner Abschiedsrede besonders deutlich kritisiert und gar deren Rücktritt gefordert. Charles Martig sagte am Dienstag: «Die Rücktrittsforderung an alle Bischöfe der Schweiz ist berechtigt. Sie haben sich als unfähig erwiesen, die Kirche durch die Krise zu führen», berichtet die Neue Zürcher Zeitung am Samstag.

Martig hatte im November 2023 seinen Rücktritt als Direktor und Chefredaktor verkündet (persoenlich.com berichtete). Als Grund nannte er den Umgang der Schweizer Bischofskonferenz mit dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche.

«Gab es bis vor zwei Jahren noch eine leise Hoffnung, dass diese römisch-katholische Kirche sich retten kann, so ist mir dieser Funke vollständig abhandengekommen», sagte er in seiner Rede. Auf Anfrage der NZZ wollte die Schweizer Bischofskonferenz die Rede nicht kommentieren. Die Rücktrittsforderung von Charles Martig ist ein weiteres Kapitel im Zerwürfnis zwischen dem katholischen Medienportal und den Bischöfen. (sda/spo)