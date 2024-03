Radio 1: Adrian Sutter wechselt zu TeleZüri

von Christian Beck

Vom Radio zum Fernsehen: Adrian Sutter, derzeit Chefredaktor bei Radio 1, wechselt zum Regionalsender TeleZüri. Dort wird er ab Mitte April Produzent von «TalkTäglich» und «SonnTalk». «Nach fast 25 Jahren Radio freue ich mich sehr auf eine neue Herausforderung und die Chance, die ich bei TeleZüri bekomme», so Sutter auf Anfrage.

Sutter startete seine journalistische Karriere 1999 bei Radio Zürisee. Weitere Stationen hatte er unter anderem bei Energy Zürich und Radio 24. Seit 2015 ist Sutter bei Roger Schawinskis Radio 1 tätig, als Redaktor, Sportchef und seit Februar auch als Chefredaktor (persoenlich.com berichtete). «Natürlich wird mir das Radio fehlen, es war jahrelang meine grosse Leidenschaft. Aber ich bin überzeugt, jetzt auch eine neue Leidenschaft zu finden und bin bereit sie anzugehen. Auch wenn ich ja zugegebenermassen gezwungen wurde, diesen Weg zu gehen, nachdem die Nachrichtenredaktion bei Radio 1 eingestellt wurde.» Ende Januar wurde bekannt, dass künftig CH Media die Newsbulletins von Radio 1 produziert. Sechs Kündigungen waren die Folge.

«Jeder Weg hat einmal ein Ende»

Zur Talkredaktion von TeleZüri nimmt Sutter sein Netzwerk und seine Erfahrungen aus vielen Jahren Radiomachen mit. «Ich bin zuversichtlich, dies auch in meinem neuen Umfeld einbringen zu können. Zudem verfüge ich – wie so viele – über ein gewisses Talent, bei Themen, bei denen man keine Ahnung hat, zumindest so zu tun als ob», so der 45-Jährige. Und Sutter nimmt auch eine Erkenntnis mit: «Dass nichts sicher ist und jeder Weg einmal ein Ende hat. Manchmal ein schönes, manchmal ein weniger schönes.»

Sutter ist nebenbei seit sechs Jahren Fussballkommentator bei Blue Sport. Vor rund zehn Jahren war er zudem Leiter Kommunikation beim Grasshopper Club Zürich.

In der Talkredaktion von TeleZüri nimmt Sutter den Platz von Nicole Himmelreich ein. Sie übernimmt die Leitung von ihrer Vorgängerin Seline Meier, die ihrerseits als stellvertretende Chefredaktorin zu Watson wechselt.