Radio SRF Virus: Das sind die neuen Aushängeschilder

von Christian Beck

Radio SRF Virus soll rundum erneuert werden und fünf neue Aushängeschilder erhalten. Dies wird SRF an der Jahresmedienkonferenz vom Donnerstag verkünden. Zwei der neuen Hosts kennt persoenlich.com bereits: Mira Weingart, bisher Morgenshow-Moderatorin bei Radio Pilatus, und Social-Media-Star Younes Saggara, ehemaliger Moderator bei Virgin Radio Switzerland.

«Als Virgin Radio Switzerland per Ende November 2021 eingestellt wurde, ist für mich eine kleine Welt zusammengebrochen», so Younes Saggara auf Anfrage von persoenlich.com. Er habe sofort gewusst, dass seine Reise als Moderator hier nicht schon zu Ende sein könne. «Ich wollte unbedingt wieder Radio für junge Leute machen und sah mich als perfekten Mitarbeiter für die offene Stelle. Wie sagt man so schön: ‹Wenn sich eine Tür schliesst, öffnet sich eine andere› – und das ist tatsächlich passiert.» Darauf sei er stolz.

Virgin Radio Switzerland gehörte zum Portfolio von CH Media, genauso wie dies Radio Pilatus immer noch tut. «Ich hatte eine tolle Zeit bei CH Media und war rundum glücklich mit meinem Job bei Radio Pilatus», so Mira Weingart. «Der Reiz bei einem Radio mit sehr junger Zielgruppe zu arbeiten und vor allem von Anfang an beim Aufbau dabei zu sein, war schlussendlich das ausschlaggebende Argument, diesen Wechsel zu vollziehen.»

Weingart sieht dem Wechsel zu Radio SRF Virus mit Spannung entgegen. «Die Vorfreude ist riesig. Ich habe schon immer daran geglaubt, dass man Radio auch für junge Menschen interessant machen kann. Dieses Ziel verbindet SRF Virus und mich als junge Radiomoderatorin», so die 25-Jährige. Ähnlich äussert sich der 21-jährige Saggara: «Ich freue mich extrem, endlich wieder Radio von jungen Leuten für junge Leute machen zu dürfen, und das mit einem komplett neuen Team.»

Bei CH Media kennengelernt

Mira Weingart und Younes Saggara kennen sich bereits vor dem gemeinsamen Start bei Radio SRF Virus. «Mira und ich kennen uns, seit ich bei CH Media angestellt bin. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander», so Saggara. «Ich habe mich riesig gefreut, als ich erfahren habe, dass wir bald zusammenarbeiten. Was ich an Mira bewundere ist, dass sie in ihrem jungen Alter bereits sechs Jahre Radioerfahrung hat. Von ihr kann ich wahrscheinlich noch viel lernen.»

Bei CH Media seien sie wohl «die jungen Wilden» gewesen, so Weingart. «Ich habe mich sehr gefreut zu erfahren, dass Younes dabei sein wird beim Launch vom neuen SRF Virus. Wir werden von seiner frischen Art im Radio und vor allem von seinem riesigen Know-how im Bereich Social Media profitieren können.»

Aus ihrer Zeit bei Radio Pilatus nehme sie «so ziemlich alles mit, was es braucht, um sich im Schweizer Mediendschungel durchschlagen zu können», so Mira Weingart weiter. «Ich wurde extrem gefördert, durfte mein Radiohandwerk schleifen und konnte in jungen Jahren bereits viele wichtige Erfahrungen sammeln. Es ehrt mich sehr, dass ich die letzten vier Jahre beim zweitgrössten Privatsender der Schweiz moderieren durfte.»

Auch Younes Saggara geht mit vollem Rucksack Richtung Radio SRF Virus. «Aus meiner Zeit bei CH Media nehme ich meine allerersten Moderationserfahrungen mit. Und wie es hinter den Kulissen abläuft in den Schweizer Medien – und was es bedeutet, Menschen richtig zu unterhalten. Ich hatte eine sehr grossartige Zeit.»

Saggara, gelernter Fachmann Gesundheit, ist seit 2016 als Selbstständiger in den sozialen Medien unterwegs. 2020 startete er als Morgenshow-Moderator bei Virgin Radio Switzerland. Weingart absolvierte zuerst ein Praktikum bei Radio Inside, erhielt eine Festanstellung und war später Redaktionsleiterin. Während den vier Jahren bei Radio Pilatus war sie erst Freelancerin, dann Moderatorin und Produzentin der Morgenshow sowie Social-Media-Verantwortliche. Schliesslich wurde sie Leiterin der Morgenshow. Kürzlich nahm Weingart an einer Spezialausgabe der Kochshow «SwissDinner» teil.