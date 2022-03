Radio Argovia: André Sauser hängt das Mikrofon an den Nagel

von Christian Beck

André Sauser verlässt nach 9,5 Jahren Radio Argovia. «Mit 31 Jahren verspüre ich den Drang, beruflich etwas Neues zu wagen und zu entdecken», so der Radiomoderator auf Anfrage von persoenlich.com. Sauser verlässt nicht nur den Radiosender, sondern auch gleich die Branche. «In der Medienbranche fehlt mir persönlich etwas die Aussicht für die nächsten Jahre. Ich durfte bei Radio Argovia alles erreichen, was mich stolz macht und ich bin unglaublich dankbar dafür.»

Nun wechselt der Aargauer in die Immobilienbranche. «Das Interesse an Immobilien und der Vermittlung von Eigenheimen war schon immer sehr gross. An meinem neuen Arbeitsort sind wir rund 40 Mitarbeitende. Ich freue mich deshalb, wieder in einem kleineren Unternehmen arbeiten zu dürfen, in welchem die Entscheidungswege kürzer sind», so Sauser. Als Immobilienberater dürfe er ausserdem seine Kundinnen und Kunden persönlich kennenlernen, seine Menschenkenntnisse und sein Feingefühl einsetzen «und sie bei einem sehr wichtigen Schritt beraten und unterstützen».

Viele Reaktionen erhalten

Am Dienstag moderierte Sauser seine letzte Morgenshow. «Als letzten Song in meiner letzten Show durfte ich meinen Lieblingssong ‹Fix you› von Coldplay spielen. Diesen Song hörte ich bis zur letzten Sekunde im Studio mit», erinnert er sich. Danach habe er all seine Teamgspänli zu einem coronakonformen Abschiedsapéro eingeladen und seine Schlüssel abgegeben.

«Positiv überrascht haben mich die unglaublich vielen herzlichen Reaktionen der Hörerinnen und Hörer auf den verschiedensten Kanälen. Ich bin immer noch beschäftigt, diese Nachrichten zu beantworten», so Sauser. «Es ehrt mich und freut mich sehr zu wissen, dass über die letzten Jahre meine Stimme für das Argovialand einfach zum Sender gehörte.»

Auftritte im Fernsehen

Der 31-Jährige dürfte einem breiteren Publikum durch zwei kürzliche TV-Auftritte bekannt geworden sein. Anfang März wurde Sauser in der SRF-Sendung «Gesichter und Geschichten» im Rahmen der Serie «Guete Morge Schwiiz» vorgestellt (persoenlich.com berichtete). Ebenfalls nahm er an einer Spezialausgabe der Kochshow «SwissDinner» mit bekannten Morgenshow-Stimmen teil.

Sauser absolvierte eine Ausbildung zum Detailhandelsfachmann und war anschliessend Sportartikelverläufer. Nach einer halbjährigen Ausbildung bei Radio Kanal K wechselte er zu Radio Argovia – zuerst als Praktikant, danach als Volontär, anschliessend in einer Festanstellung. Zuerst moderierte Sauser alle Tagesschichten, danach fünf Jahre mit Nicole Bühler die «Firobigshow». Vor einem Jahr übernahm er mit Deborah Zaugg die Morgenshow.