NZZ am Sonntag: Anja Burri wird neue Inlandchefin

Anja Burri, die bisherige Redaktorin des Ressorts Hintergrund der NZZ am Sonntag, übernimmt in diesen Wochen die Leitung des Inland-Ressorts. Sie wird damit Nachfolgerin von Francesco Benini, der als Autor zu CH Media wechselte (persoenlich.com berichtete). «Anja Burri ist eine ausgezeichnete Inlandjournalistin und verfügt über langjährige Bundeshauserfahrung. Sie hat die Führungsqualitäten und das journalistische Format, um das Kernressort Inland zu führen. Ich freue mich sehr, dass wir Anja für diese Position gewinnen konnten», wird Luzi Bernet, Chefredaktor der NZZ am Sonntag, in einer Mitteilung zitiert.

Die 38-jährige Burri ist seit 2016 Redaktorin im Hintergrundressort der NZZaS, seit Mai 2020 ist sie zudem als Blattmacherin tätig. Davor arbeitete sie während vier Jahren als Bundeshaus-Redaktorin für das Inlandressort von Tages-Anzeiger und Der Bund. Zwischen 2009 und 2012 schrieb sie als Inlandredaktorin für die Schweizerische Depeschenagentur in Bern, wo sie zunächst ein zweijähriges Volontariat inklusive MAZ-Diplom absolvierte. Erste journalistische Erfahrungen sammelte Burri im Lokaljournalismus in Basel. Anja Burri ist in Muttenz aufgewachsen. Sie studierte an den Universitäten Basel und Wien Soziologie, Geschichte und Medienwissenschaften. Sie lebt mit ihrer Familie in Zürich. (pd/cbe)