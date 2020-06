SRF: «Arena» ab 19. Juni wieder mit Publikum

Das Coronavirus hatte auch Auswirkungen auf die Sendungen von SRF: Die Publikumsreihen wurden zunächst ausgedünnt, schliesslich wurde in den Studios ganz auf Zuschauer verzichtet (persoenlich.com berichtete). Bei der «Arena» gab es bislang 13 solcher «Geistersendungen», am Freitag kommt Nummer 14 dazu.

Unter Einhaltung der Abstands- und Hygienemassnahmen können öffentliche Veranstaltungen mit bis zu maximal 300 Personen nun aber wieder stattfinden. Darum hat SRF entschieden, zu den letzten beiden «Arena»-Sendungen vor der Sommerpause an den Freitagen vom 19. und 26. Juni wieder Publikum ins Studio einzulassen, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Publikum ist ein wichtiger Bestandteil der ‹Arena›», so Moderator Sandro Brotz auf Anfrage von persoenlich.com. «Auch wenn die Sendung in den vergangenen Monaten ohne Publikum und durch die vielen zugeschalteten Stimmen bestens funktioniert hat, freue ich mich darauf, wieder Zuschauerinnen und Zuschauer im Studio begrüssen zu können.» Es würden natürlich weniger Zuschauer als bis anhin sein, aber es sei ein Abbild «dieser neuen Realität», wie sie auch sonst umgesetzt werde. «Durch klare Rahmenbedingungen werden wir in der Lage sein, die Abstands- und Hygienemassnahmen einhalten zu können», so Brotz.



Um diese Massnahmen einhalten zu können, wird nicht nur die Anzahl der Personen im Studio beschränkt – zusätzlich werden die Sitzplätze nummeriert und zugewiesen. Zudem werden die Kontaktdaten der Teilnehmenden aufgenommen, dies zur Kontaktierung in einem Verdachtsfall.

Zum letzten Mal noch ganz ohne Publikum findet die «Arena» vom Freitag, 12. Juni, statt. Die Sendung steht unter dem Titel «Jetzt reden wir Schwarzen». (cbe)