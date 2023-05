Telebasel: Ausgebaute News-Sendung lanciert

Mit einem umfassenden Programm-Relaunch will der Basler TV-Lokalsender Telebasel in erster Linie sein News-Angebot stärken. Verbunden ist die inhaltliche Erneuerung mit einem überarbeiteten visuellen Auftritt, wie der Sender am Dienstag mitteilte.



Die ausgebaute Nachrichtensendung, deren Name «punkt6» auf die neue Sendezeit um 18 Uhr anspricht, soll ergänzt werden durch ausgebaute Wetterinfos sowie neue Sendungen in den Bereichen Kultur und Wirtschaft. Dazu werde der Sender ein neues Tiermagazin präsentieren, wie es in der Mitteilung heisst. Unter dem Strich biete Telebasel damit täglich 25 Minuten «relevante regionale Informationen».



Vor rund zwei Jahren erhielt Telebasel mit Chefredaktor Philippe Chappuis und Geschäftsführer André Moesch eine neue Leitung. Sie trat laut Mitteilung mit dem Ziel an, den Sender durch eine Stärkung des News-Bereichs wieder zu den Erfolgen der Anfangszeit zu führen.



Im November 2021 hatte das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) unter anderem den Sender Telebasel gerügt, dass er die Konzessionsauflagen nur ungenügend erfülle. Dies, weil zeitlich nicht genügend relevante regionale Informationen ausgestrahlt worden seien. (sda/wid)