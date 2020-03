Ringier: Blick lanciert einen Wissenspodcast

Können wir uns bald von einem Ort zum anderen beamen? Wann kommt ein Heilmittel gegen Krebs? Und könnten wir eines Tages tatsächlich den Mars besiedeln? Im neuen Podcast «Durchblick – Wissen auf Wunsch» suchen die Produzenten Nicolas Leuenberger und Amila Redzic für die Nutzer von Blick.ch nach Antworten, schreibt Ringier in eine Mitteilung. Ausgehend von Fragen aus der Community besuchen sie Forscherinnen und Tüftler im Labor, tauchen ein in die faszinierende Welt der Wissenschaft und machen sich schlau für die Hörerinnen und Hörer.





Ziel des Podcasts ist es, wissenschaftliche Themen greifbar zu machen. «Viele Leute interessieren sich nämlich dafür», wird Nicolas Leuenberger, Co-Präsident des Podcast Club Schweiz, zitiert. «Nur lassen sie sich oft von der vermeintlichen Komplexität abschrecken. Das wollen wir ändern.»



Seine Kollegin Amila Redzic fügt an: «Es ist eine spannende

Kombination. Da sich die User zudem aktiv einbringen können, kommen sie dem Medium Podcast näher.» Vor allem aber sollen sie merken, dass Wissenschaft nicht verstaubt daherkommen muss und «einfach das Gefühl haben, mit uns zu Hause auf dem Sofa über spannende Themen zu sprechen».

Neue Folgen jeweils dienstags

Den Podcast hören kann man direkt auf Blick.ch sowie auf Spotify, Deezer und bald auch auf Apple Podcasts. Die Folgen erscheinen jeweils am Dienstag; die erste Staffel läuft ab jetzt für zehn Wochen bis Mitte Juni.



Fragen stellen können Wissensdurstige mit einer WhatsApp-Sprachnachricht an die Nummer 079 462 09 77 oder per Mail an community@blick.ch. Zudem kann die Community im User-Rat laufend ihr Feedback einreichen und den Podcast aktiv mitgestalten. Anmelden kann man sich ab sofort unter podcast@ringier.ch.

Ins Leben gerufen wurde der neue Podcast zusammen mit der Gebert Rüf Stiftung für Wissenschaft und Innovation. «Durchblick» erweitert das Podcast-Angebot der Blick-Gruppe, das vom Sportformat «Pro und Konter» bis zu «Fux über Sex» sowie Pop-up-Formaten wie «Leben im Lockdown» und «Wie geht’s dir?» reicht. (pd/wid)