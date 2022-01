Ringier: Blick Romandie launcht eigene News-App

Ringier

Sichtbarkeit von Frauen steigt weiter

Vor allem die Wirtschaftsplattformen von Ringier haben 2021 mehr über Frauen berichtet als im Jahr davor.

Ein Vergleich der Onlinemedien von Ringier Axel Springer Schweiz zeigt: Der Anteil von Frauen in Headlines, Titeln und Bildern ist 2021 vor allem bei der Finanzplattform Cash gestiegen. Bei der Erwähnung von Frauen in Artikeln schneidet die Bilanz im Vorjahresvergleich am besten ab.