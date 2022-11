Ringier: Celina Euchner verlässt die Blick-Gruppe

von Tim Frei

Celina Euchner verlässt die Blick-Gruppe und das Medienhaus Ringier Ende Februar 2023, wie sie gegenüber persoenlich.com bestätigt. Die 26-Jährige ist seit knapp zwei Jahren aus Übersee als USA-Korrespondentin und Nachdienst-Redaktorin für den Blick tätig – bis im Mai 2022 aus San Diego, seitdem aus New York. Zu ihrem Entscheid sagt sie: «Ich bin dankbar für die Möglichkeiten, die mir beim Blick gegeben wurden, die grossartige Ausbildung an der Ringier-Journalistenschule und die Menschen, die ich kennenlernen durfte. Nach über vier Jahren im Unternehmen und einer aufregenden Zeit in den USA will ich mich einer neuen Herausforderung stellen.»

Rund zwei Jahre lang habe sie «nachts allein jegliche News abgedeckt, zu denen die Schweiz am Morgen» aufwache. Darunter alles von den Folgen des Kapitolsturms, dem Ukraine-Einmarsch bis zu den Midterms. «Diese Verantwortung habe ich gerne getragen, jetzt freue ich mich allerdings darauf, wieder in einem Team zu arbeiten», so die gebürtige Kölnerin gegenüber persoenlich.com.

Dass diese Zukunft weiterhin Journalismus heissen wird, ist für Euchner klar: «Ich liebe Geschichten und lebe für das Schreiben. Deswegen werde ich in diesem spannenden Arbeitsumfeld bleiben.» In Zukunft würde sie sich gern im Magazin-Journalismus ausprobieren. «Ich bin aber grundsätzlich sehr offen für neue Anregungen und ein herausforderndes Umfeld.» Nach ihrer Zeit in den USA plant Euchner vorerst, in die Schweiz zurückzukehren. Doch sie sagt auch: «Bei meiner Rückkehr kann ich das naheliegende Ausland nicht ausschliessen.»

Euchner verfügt über ein Bachelorstudium in Germanistik und Französisch an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Ihre Laufbahn in der Medienbranche lancierte sie 2017 als freie Journalistin und bei RTL als Praktikantin und später als Mitarbeiterin im SEO-Team von rtl.de. Im August 2018 wechselte sie zum Blick: Zuerst war sie als Praktikantin im People-Ressort tätig, danach absolvierte sie die Ringier-Journalistenschule – mit Stationen bei Blick TV, News und der Auslandstelle in San Diego.