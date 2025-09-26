Winsider: Claudio Dionisio wird Verwaltungsrat

Die Winsider AG hat ihren Verwaltungsrat neu besetzt: Claudio Dionisio tritt die Nachfolge von Ralph Pöhner an, der sich auf seine Tätigkeit als Chefredaktor von Medinside konzentrieren möchte. Der Wechsel wurde am Freitag im Handelsregister eingetragen und gegenüber persoenlich.com bestätigt. Pöhner bleibt dem Unternehmen als Aktionär erhalten.

Der Verwaltungsratswechsel erfolgt im Rahmen der strategischen Neuausrichtung von Winsider. Nach dem Verkauf von Medinside an Just-medical im Januar 2024 konzentriert sich das Winterthurer Medienunternehmen von IT-Unternehmer Christian Fehrlin vollständig auf Inside IT, wie es auf Anfrage weiter heisst.

Das dritte Portal der Winsider-Gruppe, Konsider, wird seit dem vergangenen Jahr nur noch sporadisch als «Hobbyprojekt» weitergeführt.

Erfahrener Digital-Experte mit Medien-Hintergrund

Dionisio bringt jahrzehntelange Erfahrung sowohl aus der Digital- als auch aus der Medienbranche mit: In der Digitalbranche war er Mitbegründer der Namics AG, Präsident von «Best of Swiss Web» und des ehemaligen Internetverbandes Simsa (heute Swico) sowie Gründer mehrerer Start-ups wie Parato und Impunix. Seine Medienerfahrung sammelte er nach seinem Germanistikstudium bei Publicitas Basel und später in führenden Positionen bei der PubliGroupe sowie als Verwaltungsrat bei der Netzmedien AG.

«Die Medienbranche allgemein und die IT-Fachmedien im Besonderen werden sich – vor dem Hintergrund etwa von ‹KI› und ‹Digitaler Souveränität› – stark verändern. Das bietet grosse Herausforderungen und viele neue Möglichkeiten; diese Transformation reizt mich», erklärt Dionisio seine Motivation.

Der neue Verwaltungsrat wird als «sehr aktiv» erwartet, wie es bei Winsider heisst. Dionisio beteiligt sich auch am Aktienkapital des Unternehmens.

Redaktionsausbau bereits eingeleitet

Anfang Oktober nehmen bei Inside IT zwei neue Junior-Redaktoren ihre Arbeit auf – ein Ausbau, der bereits vor Dionisios Einstieg geplant gewesen war, so Fehrlin. Die Gespräche für die Nachfolge in der Chefredaktion seien ausserdem weit fortgeschritten. Katharina Jochum hatte das Unternehmen im August nach über zehn Jahren verlassen.

«Fachmagazine wie Inside IT sind nach wie vor essenzielle, kuratierte Informationsquellen, die Führungskräften wertvolle Branchenkenntnisse und Einblicke vermitteln», sagt Claudio Dionisio in einem Interview auf inside-it.ch. «Darüber hinaus sind sie für die individuelle berufliche Entwicklung – sprich die persönliche Karriere – von unschätzbarem Wert.»

Das IT-Fachmedium finanziert sich seit Mai 2025 über ein Abo-Modell, nachdem die Werbeeinnahmen stark zurückgegangen waren. Ein Jahresabonnement kostet 100 Franken.