Beobachter: Daniel Faulhaber stösst zum Redaktionsteam

Ab dem 1. Februar 2023 stärkt Daniel Faulhaber die Redaktion des Beobachters, wie es in einer Mitteilung von Ringier Axel Springer heisst. Der 32-jährige Journalist verfüge über einen «breiten Erfahrungsschatz» in der Schweizer Medienlandschaft. Er schrieb als Freelancer unter anderem für die NZZ am Sonntag, Die Zeit Schweiz sowie die TagesWoche. Zuletzt war er während dreier Jahre beim Basler Onlinemedium Bajour.ch als Redaktor tätig.

«Nach drei Jahren habe ich Lust, einen nächsten Schritt zu machen. Der Beobachter steht für hervorragenden Journalismus. Eine neue Stadt, neue Leute, neue Themen. Nach Jahren im Lokaljournalismus freue ich mich darauf, auch mal über Ereignisse in anderen Landesteilen zu schreiben», begründet Daniel Faulhaber auf Anfrage seinen Wechsel von Bajour zum Beobachter.

«Eine tolle und aufregende Zeit» bei Bajour

Auf seine Zeit beim Basler Onlinemedium blickt Faulhaber mit Freude zurück: «Ich hatte bei Bajour die Gelegenheit, in einer spannenden Zeit für den Journalismus beim Aufbau einer neuen Medienmarke dabei zu sein. Es war eine tolle und aufregende Zeit mit einem fantastischen Team.» Gegenüber persoenlich.com betont er: «Bajour hat sich in Basel zu einer eigenständigen Stimme entwickelt.»

«Daniel Faulhabers Berichte und Reportagen geniessen grosse Beachtung, sowohl bei der Leserschaft als auch bei den Kolleginnen und Kollegen», wie es in der Mitteilung von Ringier Axel Springer weiter heisst. 2020 wurde er mit dem Zürcher Journalistenpreis in der Kategorie «Newcomer» für einen Text über zwei Sexmessen prämiert und im Ranking «30 unter 30» des Branchenmagazins Schweizer Journalist:in aufgenommen. Faulhaber hat seinen Master in Deutscher Philologie und Geschichte an der Universität Basel mit summa cum laude abgeschlossen.



«Daniel Faulhaber ist ein brillanter Schreiber mit einem überraschenden Blick auf die Welt, der Zugänge findet, die sonst niemand sieht. Ein Autor eben», lässt sich Chefredaktor Dominique Strebel in der Mitteilung zitieren. (pd/tim)