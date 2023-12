Waldhaus FM: Das Radio aus dem Gasthaus im Wald

Anzeiger Region Bern

Eine Zukunft nach der Zeit als Amtsblatt

Am Mittwoch erscheint das frühere amtliche Publikationsorgan neu als unabhängige, redaktionelle Wochenzeitung.

Beim ehemaligen amtlichen Publikationsorgan bricht eine neue Ära an. Am Mittwoch erscheint das Blatt erstmals als unabhängige, redaktionelle Wochenzeitung. Das teilte der Verlag Scribentes Media am Dienstag mit.