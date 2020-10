SwissMediaForum: Der Kongress findet definitiv statt

Mit der neuen Covid-Verordnung vom Mittwoch hat der Bundesrat Veranstaltungen mit über 50 Personen auf unbestimmte Zeit verboten. Dennoch wird das SwissMediaForum vom 5. und 6. November 2020 durchgeführt. Die meisten Referentinnen und Referenten treten im Lakeside in Zürich auf, wie es in einem Newsletter an die angemeldeten Gäste heisst.

Die angemeldeten Teilnehmenden werden laut den Veranstaltern das SwissMediaForum über Videostream verfolgen können. Das Übertragungstool erlaube es, dass man sich mit Fragen in die Diskussionen einbringen könne. «Um der epidemiologischen Lage Rechnung zu tragen, verzichten wir auf physische Teilnahmen», heisst es weiter.

Eröffnet wird das SwissMediaForum am Donnerstag um 13.15 Uhr, Swatch-Group Chef Nick Hayeks Auftritt schliesst den ersten Tag ab, und am Freitag folgt unter anderem die «Elefantenrunde» der grossen Medienhäuser. Moderiert wird der Medienkongress von Maria Victoria Haas (persoenlich.com berichtete).

«Uns scheint wichtig, die drängenden Themen und Herausforderungen unserer Branche auch – und gerade! – unter den gegebenen Umständen zu diskutieren. Und dies in einer neuen Form, die womöglich auch künftige Kongresse prägen wird», heisst es im Info-Mail. (cbe)