Roger Schawinski

Der Pionier rechnet mit den Lebruments ab

Die Konzessionsvergabe an dem Zürcher Medienunternehmer ist in Graubünden auf Kritik gestossen. In der NZZ prangert er das «demokratiegefährdendes Monopol» von Somedia an.

Auch in Graubünden sieht er sich als Monopolbrecher: Roger Schawinski. (Bild: Keystone/Urs Flüeler)