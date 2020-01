20 Minuten: Der Verwaltungsrat hat sich konstituiert

Der Verwaltungsrat von 20 Minuten hat sich rückwirkend auf den 1. Januar 2020 konstituiert. Mit Pietro Supino (Präsident), Martin Kall und Andreas Schulthess nehmen drei Mitglieder des Verwaltungsrates der Muttergesellschaft TX Group (ehemals Tamedia) Einsitz in den Verwaltungsrat von 20 Minuten. Als Vertreter der TX-Gruppenleitung stossen CEO Christoph Tonini (bis 30. Juni 2020), Samuel Hügli (Technologie & Ventures) und Sandro Macciacchini (Finanzen & Personal) zum Gremium. Mit Sandra Cortesi konnte zudem «eine ausgewiesene Digitalexpertin» für den Verwaltungsrat gewonnen werden, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Cortesi ist Direktorin des Projekts «Youth & Media» am Berkman Klein Center for Internet & Society der Universität Harvard (USA). Die in Kolumbien aufgewachsene Schweizerin hatte im Herbst 2018 das «20 Minuten Youth Lab» durchgeführt (persoenlich.com berichtete). Darüber hinaus sitzt sie im Advisory Board des Swiss Media Forums.

Der Verwaltungsrat hat in seiner ersten Sitzung die Strategie des Unternehmens verabschiedet. 20 Minuten legt den Fokus auf den Ausbau seiner digitalen Führungsposition und die Erschliessung neuer Geschäftsfelder, wie beispielsweise 20 Minuten Radio und das neue Bewegtbild-Angebot mit «Video first».

«Die Geschäftsleitung von 20 Minuten will die unternehmerische Freiheit in der neuen Organisationsstruktur nutzen, um neben den zahlreichen laufenden Projekten auch neue Themen im In- und Ausland anzuschieben», wird Marcel Kohler, Geschäftsführer 20 Minuten, in der Mitteilung zitiert.

Die Geschäftsleitung von 20 Minuten setzt sich wie folgt zusammen: Marcel Kohler (Geschäftsführer), Gaudenz Looser (Chefredaktor 20 Minuten), Philippe Favre (Chefredaktor 20 Minutes), Laurent Siebenmann (Chefredaktor lematin.ch), Marc Challandes (Chief Revenue Officer CRO), Sven Ruoss (Chief Product Officer CPO), Marco di Bernardo (Chief Technology Officer CTO), Annina Flückiger (Chief Commercial Content Officer CCCO), Valérie Henzen (Chief Marketing Officer CMO). (pd/cbe)