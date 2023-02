Interessierte Leser und Leserinnen aus den Bereichen Finanz- und Banken erhalten ab Donnerstag mit HZ Banking zweimal die Woche News und Hintergründe aus einer der wichtigsten Wirtschaftsbranche der Schweiz. Der Newsletter wird kuratiert vom Bankenexperten und stellvertretenden Chefredaktor Holger Alich, dem Chefökonomen Peter Rohner und dem Unternehmensressortleiter Michael Heim. Das neue Angebot richtet sich an alle, die sich für die Themen Banking, Geldpolitik, Kryptowährungen und Immobilien interessieren, also an alle, die in der Schweizer Finanzwirtschaft arbeiten und an alle Wirtschaftsinteressierten, die wissen wollen, was diese Schlüsselbranche bewegt.



Das Finanzgeschehen wird nicht nur von den Medienschaffenden der Handelszeitung verfolgt und kommentiert, sondern auch hochkarätige Persönlichkeiten vertreten ihren Standpunkt. Regelmässige Kolumnen schreiben die selbständige Anwältin mit Schwerpunkt Finanzrecht Lea Hungerbühler, der Nationalrat und Banker Thomas Matter und der Nationalrat Gerhard Andrey sowie der ehemalige Chefredaktor der Handelszeitung Stefan Barmettler und der neue Chefredaktor Markus Diem Meier zu Wort. Zudem wird im Newsletter auch auf Berichterstattung anderer Medien hingewiesen. (pd/mj)