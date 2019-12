Die Zeit: Die neue Alpen-Ausgabe wird ausgebaut

Die Zeit baut ihre Berichterstattung in Österreich und der Schweiz aus: 2020 wird die länderübergreifende Ausgabe «Zeit Alpen» quartalsweise statt wie bisher zweimal im Jahr beigelegt. Bestückt wird das Magazin mit einer Auflage von 50'000 Exemplaren von den Zeit-Büros in Wien und Zürich, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Zeit Alpen» widme sich grenzüberschreitend Hintergründen und Recherchen aus dem ganzen Alpenraum. Die neue Regionalausgabe sei inspiriert vom Erfolg des transalpinen Podcasts «Servus. Grüezi. Hallo.». Verantwortlich für «Zeit Alpen» sind Matthias Daum, Büroleiter der Zeit in der Schweiz, und Patrik Schwarz, Geschäftsführender Redakteur der Zeit, der alle Länderausgaben des Blattes verantwortet.

Das Magazin lag erstmals im April 2019 der Schweiz-Ausgabe bei (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)