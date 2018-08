Coopzeitung: Die Online-Plattform erscheint im neuen Look

Die Coopzeitung hat ihren Online-Auftritt umgestellt. Nach dem Redesign der Printausgabe im Frühjahr folgt nun der Relaunch der Online-Plattform. Das grösste Konsummagazin der Schweiz sorge so für ein ganzheitliches, inspirierendes Erlebnis, sagt Andrea Bergmann, Mediensprecherin von Coop. Die digitale Plattform sei keine Kopie der Zeitung, sondern biete Mehrwerte und zusätzliche Inhalte wie Videos, Links sowie weitere Texte und Rezepte.

So sollen die Leserinnen und Leser der Coopzeitung, insbesondere auch die jüngeren, jederzeit und an jedem beliebigen Ort die für sie nützlichen Inhalte abrufen können. Die neue Homepage der Coopzeitung verfügt erstmals über ein responsives Design. Egal ob Smartphone, Tablet oder Desktop: Die Seite passt sich an das jeweilige Endgerät an und kann somit problemlos unterwegs gelesen werden.

Die optimierte Suchfunktion und die neue Struktur ermöglichten eine einfache und intuitive Bedienung, sagt Bergmann. Mithilfe des blauen Navigationsbalkens liessen sich die bekannten Themen einfach auswählen. Dank Direktlink gelangten User noch einfacher zu den beliebtesten Online-Rubriken als bis anhin, erklärt sie weiter. Durch das Redesign gleiche sich die Online-Plattform der im Frühjahr umgestalteten Zeitschrift an: Die Farben und Schriften sorgten für eine einheitliche Aufmachung.

Mit dem Relaunch wird die beliebte Rätselecke ausgebaut. Für Unterhaltung sorgt unter anderem ein täglich wechselndes «Bimaru» («Schiffe versenken») sowie die bekannten Preisrätsel aus der Zeitung, das Kreuzworträtsel, Sudoku und Binoxxo. (as)