Podcast-Serie: «Ehrlichstes Gespräch der Schweiz» lanciert

In sieben Folgen trifft Moderatorin Yvonne Eisenring in einer Zürcher Bar prominente Gäste wie Joel Basman, Anna Rosenwasser und Viktor Giacobbo «zu einem radikal ehrlichen Gespräch», wie es in einer Mitteilung von Tamedia heisst. Von Fremdgehen, Drogen, Lohn, Komplexen bis zum Tod: Im Gespräch mit Yvonne Eisenring gebe es keine Tabus, so das Versprechen.

Beim Gesprächsformat will Eisenring persönlichen, überraschenden und teils schockierenden Geschichten Raum gegeben. Bei einem Glas Wein verrät Joel Basman, weshalb die Leute in keinem seiner Filme seine Hände ganz sehen, Anna Rosenwasser spricht über ihre Angststörung und sexuelle Fantasien und Viktor Giacobbo erzählt von einer Zeit, die er bisher in Interviews nie erwähnt hat.

Auf den Apps und Webseiten von Basler Zeitung, Berner Zeitung, Der Bund und Tages-Anzeiger sind ergänzende Texte und Bilder zu den einzelnen Gesprächen zu finden.

Ab Donnerstag, 28.11.2019 um 17 Uhr sind die ersten zwei Folgen des Web-Specials, mit Joel Basman und Anna Rosenwasser, online auf den jeweiligen Startseiten abrufbar. Die restlichen fünf Folgen – mit Viktor Giacobbo, Cindy Landolt, Seigi Sterkoudis, Sabrina Pesenti und Valentin Landmann – erscheinen in den nächsten fünf Wochen. (pd/eh)