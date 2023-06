SRF Audio: Eliane Leiser moderiert neu die «Samstagsrundschau»

Seit rund zehn Jahren ist Eliane Leiser in verschiedenen Funktionen für SRF tätig. Aktuell steht die 26-jährige Journalistin als Inlandredaktorin bei Radio SRF im Einsatz. Nach der Sommerpause ergänzt Leiser nun Oliver Washington und Nik Meier im Moderationsteam der «Samstagsrundschau» und wird Akteurinnen und Akteuren aus Politik und Wirtschaft befragen. Eliane Leiser wird erstmals am 19. August 2023 durch die Sendung führen.



«Präzise in der Sache, kontrovers in der Ausführung»

«Die ‹Samstagsrundschau› ist für mich der Beweis dafür, dass gute Formate nicht altern – präzise in der Sache, kontrovers in der Ausführung, lebendig auf dem Ohr. Ich freue mich auf diese Herausforderung», wird Eliane Leiser auf dem Medienportal von SRF zitiert. «Eliane bringt alles mit, um kritische und spannende Gespräche zu führen. Ich freue mich sehr, dass sie das Team der ‹Samstagsrundschau› ergänzt», so Stefan Eiholzer, Leiter Inlandredaktion Radio SRF. (pd/nil)