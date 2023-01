Medienförderung der Zukunft

Emek schlägt technologieneutrale Hilfe vor

Die Eidgenössische Medienkommission will die Medienförderung in der Schweiz umkrempeln und rät zu einem neuen System ohne Posttaxenverbilligung und Abgabensplitting. Das Papier, das am Dienstag in Bern vorgestellt wurde, sieht drei Handlungsfelder vor.

Colin Porlezza, Francois Besencon (Vizepräsident), Anna Jobi (Präsidentin) und Manuel Puppis (Vizepräsident) (v.l.) von der Emek präsentieren ihren Vorschlag zur Medienförderung der Zukunft in Bern vor rund 30 Medienschaffenden. (Bild: Keystone/Peter Schneider))