20 Minuten: Emmanuel Fleig wird neuer Geschäftsführer

Emmanuel Fleig, derzeit Geschäftsführer der Edita SA, Herausgeberin der luxemburgischen Pendlerzeitung L’essentiel, übernimmt gemäss Mitteilung auf den 1. April 2022 die Geschäftsführung der 20 Minuten Gruppe mit 20 Minuten, 20 minutes, lematin.ch und Encore sowie den Beteiligungen an 20 minuti/tio.ch, Heute/heute.at in Österreich, L’essentiel in Luxemburg und BT in Dänemark. Er folgt auf Marcel Kohler, der sich auf diesen Zeitpunkt aus dem operativen Geschäft zurückziehen wird.

Fleig war von 2000 bis 2007 Mitglied der Geschäftsleitung des luxemburgischen Verlagshauses Editpress Luxembourg. In dieser Rolle hat der Franzose die Lancierung von L’essentiel bereits begleitet und vorangetrieben. 2007 wurde die Edita SA, ein Joint Venture von Editpress Luxembourg und TX Group, als Herausgeberin von L’essentiel gegründet. Seither amtet Fleig als deren Geschäftsführer. Vor seiner Tätigkeit in der Medienbranche war der Französisch und Deutsch sprechende Fleig als Unternehmensberater bei PwC tätig.

Wie 20 Minuten hat sich L’essentiel in den vergangenen Jahre von der einsprachigen Pendlerzeitung zur umfangreichen Medienmarke mit mehrsprachigem Newsportal und Radio weiterentwickelt. Der 52-jährige Fleig hat beim Auf- und Ausbau der luxemburgischen Pendlerzeitung viel Geschick und Weitsicht bewiesen. «Wir freuen uns sehr, dass wir mit Emmanuel Fleig einen hervorragenden Marktkenner und strategischen Vordenker als Geschäftsführer gewinnen konnten. Er bringt die optimalen Voraussetzungen mit, um die Erfolgsgeschichte von 20 Minuten weiterzuschreiben», wird Verleger Pietro Supino in der Mitteilung zitiert. (pd/lom)