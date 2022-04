SRF: Gemeinsame Produktion mit ARD und Servus TV

Ein Höhlenforscher verunglückt in der Riesending-Höhle in Bayern, zwölf Kilometer tief im Berg. Hunderte von Kletterern versuchen ihn in einem spektakulären Einsatz zu retten. Schweizer Spezialistinnen und Spezialisten spielten dabei eine zentrale Rolle. Der TV-Zweiteiler beruht auf wahren Begebenheiten und wird seit 4. April 2022 in Kroatien, Deutschland und Österreich gedreht. Ausgestrahlt wird der TV-Event um Weihnachten 2022 auf SRF 1, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nur wenige Menschen kennen sich in der gewaltigen Riesending-Höhle in Bayern wirklich aus. Jetzt liegt dort in über 1000 Metern Tiefe, zwölf Kilometer vom Schachteingang entfernt, der schwerverletzte Höhlenforscher Josef Häberle. Zwei Freunde versuchen ihn am Leben zu halten, ein Dritter ist auf dem Weg, Hilfe zu holen. Eigentlich eine ausweglose Situation. Denn weltweit gibt es nur wenige Spezialisten und Spezialistinnen, die so tief in eine Höhle vordringen und eine Rettungsaktion organisieren können. Dazu gehören einige Schweizer Cracks – Res Wolfensberger (Beat Marti), Roger Furrer (Roland Bonjour) und die Ärztin Raffaela Pardeller (Sabine Timoteo).

Doch ihnen begegnet man mit viel Skepsis: Bertram Erhard (Maximilian Brückner), der Einsatzleiter der Bergwacht, will die Auswärtigen erst gar nicht in die Höhle lassen. Zu gross ist das Risiko für seine Bergretter, die selbst nicht über genug Erfahrung in solchen Tiefen verfügen. Zudem würde der Verletzte die Bergung wohl gar nicht überleben. Erst durch viel diplomatisches Geschick verschmelzen Bergwacht und Höhlenforscher zu einem Team und setzen die Bergung in Gang. Eine logistische Meisterleistung, eine Rettungsaktion, die mehrere Wochen in Anspruch nimmt – im Kampf gegen die Zeit und das Wetter.

«Riesending» (AT) ist eine Koproduktion von Senator, Lotus Film und C-Films mit BR, ARD Degeto, SWR, ServusTV und SRF, gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern, RTR und Filmlocation Salzburg. Inszeniert wird «Riesending» von Oscar-Preisträger Jochen Alexander Freydank («Spielzeugland», «Zero», «Kafkas Der Bau»). Johannes Betz («Zero», «Das Boot – Staffel 1», «Die Spiegel-Affäre», «Der Tunnel») liefert das Drehbuch zum Projekt. Zum Cast gehören unter anderen Beat Marti, Sabine Timoteo, Roland Bonjour, Verena Altenberger, Maximilian Brückner, Anna Brüggemann, Christoph Bach, Sophie Rogall, Philip Birnstiel, Isaak Dentler und Roland Silbernagl. (pd/mj)