Medienurteile | SRG: «Ich finde das Urteil hart und ungerecht»

Roger Schawinskis offener Brief an SRG-Generaldirektorin Susanne Wille sorgt für Wirbel: Er wirft der SRG vor, 40'000 neue Haushalte pro Jahr bei den Finanzprognosen «bewusst ausgeklammert» zu haben. Stimmt das? Christian Beck hat in die Botschaft des Bundesrats geschaut.

Ein weiteres Thema: Das Bezirksgericht Zürich verpflichtete die Weltwoche, das Porträt über Edelprostituierte Salomé Balthus zu löschen. Im persoenlich.com-Podcast sagt Matthias Ackeret: «Ich finde das Urteil hart und auch ein bisschen ungerecht.» Es sei eine «Einschränkung der Medienfreiheit». In einem zweiten Fall ordnete das Regionalgericht Bern-Mittelland die Löschung einzelner Formulierungen über Historiker Bernhard C. Schär in Artikeln der Weltwoche und auf Zackbum an. Auch dies ist Thema im Podcast.

Thomas Gottschalks Krebsdiagnose veränderte schlagartig die öffentliche Meinung über seine jüngsten TV-Auftritte. Ackeret ist beeindruckt, «wie plötzlich die gleichen Leute, die Gottschalk kritisiert haben, plötzlich eine komplett andere Haltung einnehmen».

