Ringier

Janosch Tröhler verlässt Blick-Gruppe

Der Product Owner von blick.ch hat sich entschieden, nach über vier Jahren an der Dufourstrasse das «nächste Abenteuer» zu wagen. Dieses werde er weder im Journalismus noch in der PR in Angriff nehmen, so Janosch Tröhler.

«Ich musste mir eingestehen, dass ich meinen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden konnte»: Janosch Tröhler, seit März 2021 Product Owner von blick.ch. (Bild: Thomas Meier/Ringier)