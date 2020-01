Native Advertising: Journalisten kritisieren Verleger massiv

Der Diskurs um die Glaubwürdigkeit in den Medien hat eine erneute Zuspitzung erreicht: Nachdem der Presserat Ende Jahr die NZZ am Sonntag wegen eines Beitrags, der als «Sponsored content» erschienen ist, gerügt hat, schalten sich nun Tamedia-Journalisten ein. In einem offenen Brief, signiert von den Präsidentinnen und Präsidenten der Personalkommissionen der Tamedia Deutschschweiz, verlangen sie vom Verband Schweizer Medien die «Einhaltung ihres eigenen Code of Conduct».

Denn die NZZ am Sonntag sei keineswegs das einzige Medium, das gegen den Grundsatz verstosse, «redaktionelle Inhalte und Werbung klar voneinander zu trennen». Auch die Tamedia nehme in Kauf, mit dieser Praxis die Leserschaft «bewusst zu täuschen», da Layout und Schriftbild solcher bezahlten Beiträge oftmals kaum unterscheidbar von journalistischen Inhalten seien.

«Büchse der Pandora» geöffnet

Den unterzeichneten Journalisten, darunter Markus Dütschler (Bund/BZ), Andrea Fischer (Redaktion Tamedia), Thomas Hasler (Tages-Anzeiger) und Pascal Jäggi (Zürcher Regionalzeitungen), sei bewusst, dass Zeitungen unter dem massiven Rückgang von Inseraten leiden, jedoch setzten die Verleger mit diesem Trend die Glaubwürdigkeit der Medien aufs Spiel. «Die Verleger richten mit ihrer Praxis grossen Schaden an», heisst es. Ebenfalls wird befürchtet, dass durch die verschärfte Konkurrenzsituation weitere «raffiniertere Formen» praktiziert werden. Somit öffneten die Schweizer Verlger mit dieser Praxis die «Büchse der Pandora». (lol)