Tamedia: Kerstin Hasse wird Chefredaktorin Digital

Kerstin Hasse wird ab Frühjahr 2022 Chefredaktorin Digital von Tamedia in der Deutschschweiz. In dieser neu geschaffenen Funktion wird sie für die digitale Inhaltsstrategie verantwortlich zeichnen und gemeinsam mit den Redaktionen sowie dem Product-Team das Onlineangebot der Medien von Tamedia in der Deutschschweiz weiterentwickeln. Gleichzeitig übernimmt sie die Verantwortung für die Teams der 12 App, Blogs, News, Podcast, Storytelling und Video, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Als Chefredaktorin Digital wird Kerstin Hasse Mitglied der Chefredaktion von Tamedia und direkt an Christoph Zimmer berichten. Der genaue Zeitpunkt ihres Wechsels zu Tamedia ist noch offen.

Kerstin Hasse ist aktuell Head of Digital und stellvertretende Chefredaktorin bei der Frauenzeitschrift Annabelle, wo sie 2016 als Volontärin angefangen hatte und später Redaktorin wurde. Als Head of Digital verantwortete sie bei der Annabelle unter anderem den Relaunch des digitalen Angebots im vergangenen Frühling. Daneben arbeitet sie als freie Journalistin und Moderatorin, darunter für ihre eigene Talkreihe «Lobby-Gespräche» und ihren Podcast «Ciao for Now». Davor war sie mehrere Jahre für das Bündner Tagblatt tätig.

«Kerstin hat in den letzten Jahren bei der Annabelle und mit eigenen Projekten viel bewegt und ist eine ideale Verstärkung für das hervorragende Digitalteam von Tamedia in der Deutschschweiz», wird Christoph Zimmer, Chief Digital Officer von Tamedia, in der Mitteilung zitiert. «Gemeinsam mit Kerstin und Christophe Israël, der im vergangenen Frühjahr als Chefredaktor Digital für die Romandie von La Libération zu uns gestossen ist, wollen wir das Angebot für unsere Leserinnen und Leser weiter ausbauen und verbessern.»

Arthur Rutishauser, Chefredaktor Redaktion Tamedia, ergänzt: «Ich freue mich sehr, dass wir Kerstin Hasse als Chefredaktorin Digital gewinnen konnten. Sie wird zusätzliche Digitalkompetenz in die Chefredaktion einbringen und uns helfen, das Angebot weiterzuentwickeln.» (pd/cbe)