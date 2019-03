Tamedia: Lea Stuber geht zur «Berner Zeitung»

Lea Stuber, derzeit Blattmacherin beim «Bieler Tagblatt» und freie Reporterin (unter anderem «Die Wochenzeitung WOZ»), wird Redaktorin im Ressort Stadt der «Berner Zeitung», wie Tamedia mitteilt.

Zuvor arbeitete die Bernerin unter anderem als Deskerin für die SRF-Nachrichtensendung «10vor10» von SRF in Zürich, als Korrespondentin für «NZZ Campus» und als freie Mitarbeiterin für die BZ. Sie schliesst im Moment ihren Master in Sozialwissenschaften der Uni Neuenburg ab.

Stuber tritt die Nachfolge von Markus Ehinger an, der in die Kommunikation der BKW wechselt. Sie startet bei der «Berner Zeitung» am 1. Juni. «Ich freue mich sehr über diesen Wechsel. Lea bringt neue Ideen und wertvolle Erfahrung mit, sie passt sehr gut ins Stadtteam», so Chefredaktor Simon Bärtschi. (pd/cbe)