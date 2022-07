Radio Bremen: Luca Laube kehrt in die Schweiz zurück

von Christian Beck

Luca Laube wechselt per 1. September zur Inlandredaktion von SRF. Dafür kehrt er aus Deutschland zurück. Seit Juli 2020 berichtete er für den ARD-Sender Radio Bremen als Videojournalist (VJ) und TV-Reporter aus Bremerhaven (persoenlich.com berichtete).

«Die beeindruckendste Erfahrung war, eng in die Berichterstattung zur Bundestagswahl 2021 eingebunden zu sein», so Luca Laube auf Anfrage. «Im Regionalmagazin durfte ich den Menschen ihren eigenen Wahlkreis näherbringen und gleichzeitig als Regionalkorrespondent für die ARD-Tagesthemen etwa Jungwähler aus der Region porträtieren. Das empfand ich als grosse Ehre und Verantwortung. Zumal ich als Schweizer in Deutschland ja nicht wahlberechtigt bin.»

Nun blickt er voller Vorfreude seinem neuen Job bei SRF entgegen. «Ich freue mich total darauf, in verschiedenen Darstellungsformen für die Nachrichtensendungen von SRF zu arbeiten. Als Reporter darf ich auch weiterhin von unterschiedlichsten Schauplätzen berichten. Das liegt mir besonders», so der 34-Jährige weiter.

Luca Laube arbeitete von 2015 bis 2020 als News-Videojournalist bei TeleZüri. Zuvor war er Redaktor und Produzent bei Radio SRF und berichtete dort unter anderem für das «Regionaljournal Graubünden». Von 2008 bis 2012 war er VJ bei Tele Südostschweiz.