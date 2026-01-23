Tagblatt der Stadt Zürich: Lucia M. Eppmann geht in Pension

Beim Tagblatt der Stadt Zürich kommt es zu einem personellen Wechsel: Der geschäftsführenden Chefredaktorin Lucia M. Eppmann wurde per Ende März gekündigt. Sie bestätigte auf Anfrage entsprechende Informationen, die persoenlich.com am Donnerstag erreichten.

Rahel Blocher, Verwaltungsratspräsidentin der Zeitungshaus AG, welche die Zeitung herausgibt, begründete den Wechsel folgendermassen: «Lucia M. Eppmann hat vor mehreren Jahren das Pensionsalter erreicht. Wir haben entschieden, die Führung des Tagblatts zu verstärken und in jüngere Hände zu legen.» Ihr Stellvertreter, Christian Saggese, habe per 1. Januar 2026 Eppmanns Nachfolge angetreten. Zurzeit seien keine weiteren Personalmassnahmen geplant.

Inside Paradeplatz hatte im Oktober 2025 über eine bevorstehende Sanierung bei Swiss Regiomedia, einer Tochter der Zeitungshaus AG, berichtet. Mehrere Zeitungen des Verbunds hätten Mitarbeitern gekündigt. Blocher liess am Freitag Fragen unbeantwortet, ob die Kündigung Eppmanns mit der Sanierung zusammenhängt und wie viele Stellen insgesamt abgebaut wurden.

«Ich bin dankbar»

«Für mich war es eine unheimlich tolle Herausforderung, damals diese Zeitung zu übernehmen und sie zusammen mit dem Team zu einem qualitativ hochwertigen Produkt zu entwickeln», so Eppmann zu persoenlich.com. «Ich bin dankbar, dass ich doch einige Jahre über das ordentliche Pensionsalter hinaus arbeiten durfte.» Sie höre Ende März nicht auf zu arbeiten, es würden neue Aufgaben auf sie warten. Es gebe Anfragen für verschiedene Mandate.

Eppmann bringt viel Erfahrung in der Medienbranche mit. Vor ihrer Zeit beim Tagblatt der Stadt Zürich war sie Chefredaktorin des Winterthurer Stadtanzeigers, davor arbeitete sie beim Landboten. Darüber hinaus leitete sie das Neue Bülacher Tagblatt und den Zürcher Unterländer. Zum Tagblatt der Stadt Zürich stiess sie 2016 (persoenlich.com berichtete).

Das Tagblatt der Stadt Zürich befindet sich seit 2018 im Besitz der Zeitungshaus AG von Christoph Blocher. Damals kaufte Blocher die Anteile von Tamedia und Lokalinfo.