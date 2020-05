BEF-Kampagne: Lukrativer Auftrag für Ringier

Dienstleistungsaufträge ab 230'000 Franken müssten öffentlich ausgeschrieben werden. Das Bundesamt für Energie lanciert eine Kommunikationskampagne für eines seiner Vorzeigeprogramme. Wie die Schweiz am Wochenende berichtet , setze das BEF dabei ausschliesslich auf die Publikationen von Ringier Axel Springer. Dieser Auftrag sei dem Verlagshaus ohne öffentliche Ausschreibung erteilt worden, bemängelt die Zeitung, obwohl dies bei einem Auftragsvolumen bei 239'624 Franken eigentlich vorgeschrieben sei.

«Keine Alternative zu Ringier»

Die Publireportage «Nachhaltiges Bauen Schweiz» wird nun in der Bilanz, der Handelszeitung und Le Temps veröffentlicht werden. Auf Nachfrage der Schweiz am Wochenende begründete das Energiedepartement die freihändige Vergabe damit, dass eine Begleitgruppe zu Schluss gekommen sei, dass es zur Vergabe an Ringier keine «angemessene Alternative» gegeben habe. Dies bezweifelt die Zeitung, die im Konkurrenzunternehmen CH Media erscheint, aber. Das Bundesamt für Energie ist Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga unterstellt. (ma)