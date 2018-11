SonntagsZeitung: Markus Somm hat eine eigene Kolumne

Markus Somm - noch bis Ende des Jahres Chefredaktor der «Basler Zeitung» - ist neu regelmässiger Kolumnist und Autor bei der «SonntagsZeitung». Somm hat sich nicht zuletzt durch seine wöchentliche Weltbetrachtung in der BaZ über die Region hinaus einen Namen als unkonventioneller Kolumnist gemacht.

Nach seinem Ausscheiden bei der BaZ wird Somm mit seiner Familie für ein halbes Jahr in die USA verreisen und in Harvard an einem Forschungsprojekt mitarbeiten. Auch während dieser Zeit wird er die Kolumne in der SoZ weiterführen. Gegenüber persoenlich.com zeigt er sich erfreut über diese Möglichkeit, da er mit der «SonntagsZeitung» nun auch ein grösseres nationales Publikum erreiche.

Der Titel der ersten Kolumne lautet: «Der Glaube der Ungläubigen» und behandelt die amerikanischen Midterm-Wahlen. (ma)