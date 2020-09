Medienprojekt Säntis

Markus Somm sucht Geld für neues Medium

Der ehemalige BaZ-Chefredaktor arbeitet unter dem Titel «Säntis» an einem neuen publizistischen Produkt. Laut einem Bericht versucht er seit dem Frühling vier Millionen Franken zu sammeln. Lanciert werden soll das neue Medium im ersten Quartal 2021.

Will ein neues Medium lancieren: Der ehemalige BaZ-Chefredaktor Markus Somm referiert an der Dreikönigstagung im Jahr 2015 in Zürich. (Bild: Keystone/Gaetan Bally)