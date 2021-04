Medienplatz Bern: Medien-Start-up sucht 4,5 Millionen Franken

Exakt am Tag, an dem Tamedia die Fusion der Redaktionen von Bund und Berner Zeitung bekannt gibt (persoenlich.com berichtete), meldet sich die Bewegung Courage Civil zu Wort. Sie hat in einer Umfrage die Medienwünsche von 2935 Personen eruiert. Nun braucht das Projekt, für das bereits ein Konzept erarbeitet worden ist, Geld. Für die ersten drei Jahre sei ein Startkapital von mindestens 4,5 Millionen Franken nötig, schreibt Geschäftsführer Mark Balsiger. Für den Betrieb will er mehrere Leute anstellen, es brauche «einen Mix aus routinierten Medienschaffenden und jungen Talenten».

Das neue Online-Magazin für den Grossraum Bern soll «unaufgeregten und kritischen Journalismus» anbieten. «Es bricht das faktische Monopol der komplett fusionierten Tamedia-Zeitungen und versteht sich als komplementäre Stimme. Im Gegensatz zu den Tamedia-Produkten ist das neue Online-Magazin nicht rendite- und klickgetrieben. Vielmehr liefert es stetig überzeugende Beiträge und Einordnungen zu politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Themen», so Balsiger.

Die Aktion am Donnerstag sei ein Appell an Stiftungen, Firmen und Privatpersonen, sich jetzt finanziell zu engagieren. Zentral sei, dass bald verbindliche Zusagen für eine solide Finanzierung vorliegen. «Bleiben klare Signale aus, setzt sich das Tamedia-Monopol fest», so Balsiger. Noch würden keine Zusagen vorliegen und auch eine Frist für die Zielerreichung gebe es nicht. (eh)