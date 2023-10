TX Group: Mehrere Abgänge bei 20 Minuten

von Michèle Widmer

Per Ende September haben einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gratismedium 20 Minuten verlassen. Eine davon ist Tabea Waser, seit 2021 als Blattmacherin Online und Print in Zürich tätig. Sie startete vor über zehn Jahren im Aussenbüro in St. Gallen und übernahm später dessen Leitung.

«Ich habe in diesen zehn Jahren viel gelernt, quasi das Handwerk von Grund auf, und bin 20 Minuten dankbar für das Vertrauen, das mir stets entgegengebracht wurde», sagt sie auf Anfrage. Nun wechselt Waser auf Februar 2024 als Tagesleiterin zum Blick. Dort sähe sie für sich persönlich eine perfekte Möglichkeit, sich beruflich weiterzuentwickeln. Sie fügt an: «Nach so langer Zeit zu gehen, war kein leichter Entscheid. Aber ich freue mich sehr auf eine neue Herausforderung beim Blick.» Die 36-Jährige hat ein Masterstudium in Sprach- und Literaturwissenschaft an der Universität Zürich absolviert.

Auch Toni Rajic, stellvertretender Ressortleiter People, verlässt 20 Minuten nach zwei Jahren. Er kehrt als Redaktor zurück zur Schweizer Illustrierten, wo er als Social-Media-Manager startete. «Meine Vorgesetzten, Désirée Pomper und Katrin Ofner, haben mir als Jungjournalisten beim Start einen enormen Vertrauensvorschuss gewährt, wofür ich unglaublich dankbar bin», sagt Rajic. Darüber hinaus lobt der Journalist den «einzigartigen, ressortübergreifenden Teamgeist im 20-Minuten-Newsroom». Der Entscheid für den Wechsel ist Rajic nicht leicht gefallen. Er habe gemerkt, dass er Geschichten «breiter erzählen» wolle. Als Redaktor bei der Schweizer Illustrierten könne er «People-Journalismus in einer noch intensiveren Form» ausleben. Rajic hat von 2019 bis 2021 die Ringier Journalistenschule absolviert.

Nebst Waser und Rajic weiss persoenlich.com noch von mindestens vier weiteren Kündigungen. Entsprechende Anfragen blieben jedoch unbeantwortet. 20 Minuten bestätigt auf Anfrage: «Nach mehreren Monaten mit sehr tiefer Fluktuation haben sich auf Ende September einige Mitarbeitende entschieden, 20 Minuten zu verlassen.» Drei Personen hätten Angebote von Mitbewerbern angenommen, schreibt Sprecherin Eliane Loum-Gräser. Ansonsten seien die Gründe vielfältig: Einige würden auswandern, gingen auf Reisen oder wollten sich weiterbilden.

20 Minuten hat vor Kurzem «aufgrund des angespannten Marktumfeldes» eine Sparrunde angekündigt (persoenlich.com berichtete). Verschiedene Optionen werden derzeit geprüft. «Leider müssen wir auch mit einem Stellenabbau rechnen», sagte Loum-Gräser Ende September.