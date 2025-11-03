Ringier: Moderatorin Sylwina Spiess verlässt Blick

Ringier Medien Schweiz hatte letzte Woche die Auflösung des Content Hub bekannt gegeben. Dabei wurden zehn Stellen abgebaut (persoenlich.com berichtete). Betroffen ist auch jene von Sylwina Spiess, wie persoenlich.com weiss. Das von ihr moderierte Reportage-Format «Sichtbar» wurde eingestellt.

«Natürlich ist so eine Nachricht nicht einfach, gerade wenn man mit Herzblut dabei war», so Spiess auf Anfrage. «Gleichzeitig wusste ich, dass es immer wieder Umstrukturierungen gibt. Ich war daher nicht völlig überrascht.» Besonders die Einstellung von «Sichtbar» schmerze sie: «Das Format ‹Sichtbar› war ein Herzensprojekt – und dass es nicht mehr weitergeführt wird, macht mich natürlich traurig.» Dennoch sehe sie «die Zeit, die ich jetzt bald zur Verfügung habe, auch als Chance, etwas Neues zu machen und mich weiterzuentwickeln».

Ihr Fokus liegt derzeit auf dem soeben lancierten Podcast «Xund», der in Zusammenarbeit mit der Audiokanzlei entsteht. «Es geht um Gesundheit in allen Facetten – also nicht nur um Ernährung oder Sport, sondern auch um Themen wie mentale Stärke, Lifestyle, Resilienz oder den Umgang mit Belastung im modernen Alltag», so Spiess. «Ich lade Expert:innen zu bestimmten Themen ein, und spreche mit Persönlichkeiten aus der Schweiz darüber, wie sie Gesundheit leben – auf ihre ganz persönliche Art.» Bereits vor ihrer Zeit bei Blick hatte Spiess auf Social Media eine Community zu den Themen Gesundheit und Nachhaltigkeit aufgebaut.

«Ich sehe die Veränderung definitiv als Chance, meine Selbstständigkeit wieder stärker auszubauen», so Spiess weiter. «Ich kann mir aber natürlich auch vorstellen, wieder eine Anstellung anzunehmen, wenn der Job interessant und herausfordernd ist.»

Aktuell arbeitet die 36-Jährige noch für Blick im Rahmen einzelner Moderationen und Projekte weiter. Neben dem neuen Podcast ist sie weiterhin als Eventmoderatorin tätig und setzt Projekte im Bereich Social Media Marketing sowie Community Events um.

Spiess gehörte zum ersten Moderatoren-Team von Blick TV, das 2019 nach einem Casting mit über 180 Bewerbungen zusammengestellt wurde. Blick TV startete 2020. Spiess war zuletzt zu 60 Prozent angestellt. Vor ihrer Zeit bei Blick war sie bereits vier Jahre selbstständig mit ihrer Agentur Share Square im Bereich Digital und Influencer Marketing tätig. Zudem moderierte sie die Morgenshow auf Planet 105 und war als Moderatorin von «Spotlight» auf TeleZüri im Einsatz.