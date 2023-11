Tschugger: Nach der vierten Staffel ist «erst mal gut»

Medienpolitik

Rösti sieht Desinformation als grosses Risiko

Der Medienminister spricht mit der NZZaS über den Bundesratsentscheid zur SRG und über die Entwicklung von KI.

Albert Rösti spricht mit der NZZ am Sonntag ausführlich über den Bundesratsentscheid zur SRG. In Zeiten, in denen die Privaten unter Druck seien, müsse sich die SRG auf den Service public beschränken, sagt er. Er kündigt einen Bericht zur neuen Medienförderung an.