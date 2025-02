CH Media: «Nationale Inhalte haben eine enorme Relevanz»

Wolfgang Elsässer, ist Spongebob Ihre Geheimwaffe im Streamingkampf?

(Lacht.) Der kleine Schwammkopf ist Kult. Übrigens nicht nur bei den ganz jungen Menschen. Aber ich kann Sie beruhigen: Dank der riesigen Content-Bibliothek von Paramount+ kommen bei Oneplus auch alle anderen auf ihre Kosten – ob sie auf Blockbuster wie «Transformers» oder Serienhighlights wie «Star Trek: Strange New Worlds» stehen.

Sie betonen in einer Mitteilung von letzter Woche, dass Oneplus seine Identität als Plattform für Schweizer Inhalte nicht verlieren will. Gleichzeitig holen Sie sich einen amerikanischen Giganten ins Boot. Wie passt das zusammen?

Schweizer Inhalte sind das Herz von Oneplus, Paramount+ die ideale Ergänzung. Unsere erfolgreichen Schweizer Originals wie «Buddy Bucket List» oder «Bring en hei!» sind natürlich weiterhin verfügbar, ebenso beliebte Shows wie «Sing meinen Song» oder «Der Bachelor Schweiz». So verbindet Oneplus nationale Wurzeln mit internationaler Vielfalt.

Der Streamingmarkt ist hart umkämpft. Netflix, Disney+, Amazon Prime – und jetzt noch Paramount+ bei Oneplus. Womit wollen Sie sich künftig differenzieren?

Mit unserem einzigartigen Mix. Nur Oneplus vereint Schweizer Inhalte, internationale Highlights und Live-TV auf einer Plattform. Mit dem Fokus auf heimische Produktionen heben wir uns zudem von der internationalen Konkurrenz ab.

Sie verlangen für Oneplus neu 9.90 Franken pro Monat. Das ist bereits die zweite Preiserhöhung innert weniger Monate. Erst Ende 2023 haben Sie das Jahresabo von 59 auf 69 Franken erhöht, jetzt sind es 99 Franken. Wie erklären Sie das Ihren Kundinnen und Kunden?

Unsere Kundinnen und Kunden erhalten mit den Paramount+-Angeboten deutlich mehr. Unser Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar.

Sie sprechen von einem «unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis». Gleichzeitig haben Sie den Abopreis innert gut eines Jahres fast verdoppelt. Verlieren Sie da nicht die preisbewussten Schweizer Kundinnen und Kunden?

Das Schweizer Publikum will Qualität. Dank der Kooperation bieten wir einen deutlichen Mehrwert. Darum sind wir überzeugt, dass unsere Kundinnen und Kunden das neue Angebot zu schätzen wissen.

Wie viele Abonnentinnen und Abonnenten hat Oneplus aktuell? Und wie viele davon nutzen das Jahresabo?

Wir sind mit der Entwicklung der Abozahlen sehr zufrieden. Diese haben auch Paramount überzeugt, mit uns eine Kooperation einzugehen. Gemeinsam wollen wir die Position von Oneplus als führender Schweizer Streaminganbieter konsolidieren und ausbauen.

Und welche Ziele setzen Sie sich mit der Paramount-Kooperation?

Wir wollen Oneplus nachhaltig als führende Schweizer Plattform im Markt positionieren. Das schaffen wir mit Kooperationen wie mit Paramount.

«Unsere Vision ist es, den Megastreamer der Schweiz zu bauen»

Wo sehen Sie Oneplus in einem Jahr?

Wir wollen mit Oneplus den Schweizer Streamingmarkt grundlegend verändern. Mit Schweizer Originals, TV-Eigenproduktionen und internationalen Inhalten bieten wir alles an einem Ort. Die Nutzerinnen und Nutzer müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Abos entscheiden, es wird also deutlich einfacher für sie. Wir wollen die Fragmentierung der Streamingwelt durchbrechen – unsere Vision ist es, den Megastreamer der Schweiz zu bauen.

Sie kamen von Blue Entertainment, wo Sie über 700 Mitarbeitende an 14 Standorten führten. Seit Juni 2024 sind Sie CEO der CH Media TV AG und Leiter TV National bei CH Media. Was ist der grösste Unterschied?

Einen Vergleich ziehen möchte ich nicht. Was mich bei CH Media aber begeistert, ist die grosse Agilität. In kurzer Zeit lassen sich grosse Projekte umsetzen – diese Dynamik und Hands-on-Mentalität machen den Reiz aus. Gerade in einem sich rasant verändernden Markt ist das ein entscheidender Vorteil.

Was haben Sie in diesen ersten neun Monaten über den Schweizer TV-Markt gelernt?

Einmal mehr bestätigt sich, dass der Schweizer TV-Markt stark von Swissness geprägt ist. Während das Gros der deutschen Sender einfach in die Schweiz ausstrahlt, setzen wir auf Inhalte mit echter Schweizer Identität – und genau das kommt an. Nationale Inhalte haben eine enorme Relevanz und schaffen eine enge Bindung zum Publikum.

Welches Format aus der Oneplus-Pipeline macht Ihnen persönlich am meisten Freude?

Neben Spongebob meinen Sie?

Ja.

Im Ernst: Nach den letzten intensiven Wochen möchte ich möglichst bald einmal die Serie «Yellowstone» wegbingen.

«Die Kombination aus beiden Welten ermöglicht es uns, unsere Stärken optimal zu nutzen»

CH Media investiert stark in Streaming, gleichzeitig betreiben Sie klassische TV-Sender wie 3+ oder TV24. Wie lange wird es diese beiden Welten noch parallel geben?

Streaming und lineares TV erfüllen verschiedene Bedürfnisse – und ergänzen sich. Unsere Originals laufen auf den TV-Sendern, gleichzeitig können Oneplus-Abonnentinnen sofort alle Episoden sehen. Mit wachsendem Streamingtrend entwickeln wir auch das lineare Programm weiter, etwa mit Event-Content. Die Kombination aus beiden Welten ermöglicht es uns, unsere Stärken optimal zu nutzen.

Wenn Sie fünf Jahre in die Zukunft schauen: Wie wird sich der Schweizer TV-Markt entwickelt haben?

Der Schweizer TV-Markt wird eine Mischung aus linearem TV und On-Demand-Streaming bieten. Lineares TV bleibt wichtig für lokale Produktionen, Nachrichten und Live-Events. Streamingplattformen wie Oneplus gewinnen aber weiter an Bedeutung. Je nach Nutzungssituation werden die Zuschauerinnen und Zuschauer jene Option wählen, die ihnen in diesem Moment am besten passt. Mit Oneplus haben wir alle Voraussetzungen, um eine zentrale Rolle im Schweizer Streamingmarkt zu spielen und zum nationalen Champion zu werden.

Und welche Rolle spielt CH Media dann?

Die Integration von Paramount+ macht uns schon heute zu einem noch stärkeren Player in der Streaming-Welt. Diesen Weg werden wir weiter gehen. Es ist klar: Unsere Angebote werden den Schweizer Markt in Zukunft entscheidend prägen.