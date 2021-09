In den letzten Monaten kam es bei 20 Minuten zu mehreren Abgängen (persoenlich.com berichtete). Nun hat das Pendlermedium einige der Stellen neu besetzt. So wurden am Dienstag die neuen Regionalleitungen in Bern, Luzern, St. Gallen und Zürich sowie die neu besetzte Ressortleitung People kommuniziert.

Seit dem 1. September 2021 hat das Regionalbüro St. Gallen mit Katja Fässler eine neue Leiterin. Monira Djurdjevic wird auf den 1. Oktober 2021 Chefin des Zürich-Ressorts. Lucas Orellano übernimmt ab 1. November 2021 die Büroleitung in Bern. Die Redaktion in Luzern wird ab 1. Dezember 2021 von Matthias Giordano geleitet. Die neue People-Chefin heisst Katrin Ofner.



Katja Fässler hat Anfang September die Leitung des Regionalbüros in St. Gallen übernommen. Sie folgt auf Tabea Waser, die intern als Blattmacherin nach Zürich gewechselt hat. Katja Fässler verfügt über einen Bachelor in Journalismus und Organisationskommunikation der ZHAW und vielfältige Erfahrung im Journalismus. 2016 stieg sie als Newsjournalistin bei 20 Minuten in Zürich ein. Auf den 1. September zog es die St. Gallerin als Büroleiterin zurück in die Ostschweiz. Die Stellvertretende Leitung übernimmt Jeremias Büchel, der das Ressort zuletzt ad interim geführt hat.

Monira Djurdjevic wird auf den 1. Oktober 2021 zur Leiterin des Ressorts Zürich befördert. Sie folgt auf Thomas Mathis, der 20 Minuten Ende September in Richtung Zürcher Unterländer verlassen wird. Monira Djurdjevic, die über einen Masterabschluss der Universität Fribourg verfügt, hat im Januar 2018 als Praktikantin im Ressort Zürich angefangen. Danach war sie knapp ein Jahr am Newsdesk tätig, bevor sie als Stellvertretende Leiterin zurück ins Ressort Zürich wechselte.

Auf den 1. November 2021 übernimmt Lucas Orellano, derzeit Stellvertretender Büroleiter Bern, die Leitung des Redaktionsbüros von 20 Minuten in Bern. Er folgt auf Christian Holzer, der 20 Minuten Ende Oktober verlässt, um eine neue Herausforderung anzutreten. Lucas Orellano hat Germanistik und Anglistik studiert und war als Redaktor beim Nachrichtenportal Nau.ch tätig, bevor er im September 2020 als Redaktor Newsdesk und Stellvertretender Leiter des Büros Bern zu 20 Minuten stiess. Zum neuen Stellvertreter wird Simon Ulrich, aktuell Redaktor Bern, befördert.





Das Büro in Luzern erhält mit Matthias Giordano auf den 1. Dezember 2021 einen neuen Leiter, der damit zu seinen Wurzeln zurückkehrt. Matthias Giordano folgt auf Martin Messmer, der als Stellvertretender Chefredaktor zu Luzerner Zeitung gewechselt hat. Matthias Giordano hat bei 20 Minuten im Büro Luzern als Praktikant seine journalistische Karriere begründet. Danach folgten Stationen beim Schweizer Fernsehen in Zürich und bei Bild und Welt in Berlin. Bei Der Welt ist Matthias Giordano seit sieben Jahren als Ressortleiter zuständig für die Entwicklung und Umsetzung innovativer Formate und Erzählformen in Text, Audio und Video sowie für die Erschliessung junger Zielgruppen. Sein Stellvertreter wird Gianni Walther, der das Ressort aktuell ad interim führt.

Bereits auf den 1. September hat Katrin Ofner die Leitung des People-Ressorts übernommen. Sie folgt auf Christina Duss, die 20 Minuten verlassen hat, um sich beruflich neu zu orientieren. Katrin Ofner hat Publizistik und Kommunikationswissenschaft in Wien studiert und lange bei heute.at gearbeitet. Im Dezember 2017 stiess sie als Redaktorin People zum ersten Mal zu 20 Minuten, bevor es sie im Herbst 2019 als Chefin vom Dienst Online zum Falstaff Living Magazin zurück nach Wien zog. Im Frühling 2021 kehrte sie als Stellvertretende Ressortleiterin People zurück zu 20 Minuten. (pd/wid)

