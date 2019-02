Nau.ch: Neuer Fussballtalk mit Experten lanciert

Drei Fussballexperten – Uli Forte, Johan Vonlanthen und Hakan Yakin – nehmen ab sofort für die Online-Newsplattform «Nau» die Super League unter die Lupe. Sie schreiben Kommentare und diskutieren regelmässig im soeben lancierten «Nau»-Fussballtalk, wie es in einer Mitteilung heisst.

Erstmals habe sich «die hochkarätige Runde bei einem Fondue-Chinoise auf dem Üetliberg» getroffen. «In entspannter Atmosphäre» und unter der Leitung von «Nau»-Fussballchef Mischi Wettstein hätten die drei Experten die Rückrunde Revue passieren lassen – «analytisch, persönlich und emotional», wie es weiter heisst.

Die Sendung werde nicht wie in den gängigen Sporttalk-Formaten in aller Ausführlichkeit am Stück ausgestrahlt, sondern aufgesplittet und gewichtet nach Club: In zwischen drei bis sechs Minuten langen Videobeiträgen können die Fans die Meinungen der Expertenrunde zu ihrem Favoritenclub verfolgen.

Das nächste «‹Nau›-Gipfeltreffen» mit Uli Forte, Johan Vonlanthen und Hakan Yakin findet im März statt. Bis dann analysieren die Experten laut Mitteilung das Geschehen in der Super League zusätzlich in Kommentaren, die «Nau» regelmässig publiziert. (pd/cbe)