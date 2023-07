Republik: Neuer Vorstand und Verwaltungsrat bestimmt

«Sie haben gewählt – und damit uns und das Handelsregisteramt glücklich gemacht», heisst es in einem Newsletter der Republik vom Freitag. Weil der Vorstand unterbesetzt war, verlangte das Handelsregisteramt, dieses Defizit bis Ende Juli zu beheben. Es kam deshalb zu einer einer ausserordentlichen Urabstimmung über vier Personalien (persoenlich.com berichtete).

In der ausserordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch wurden alle vier Kandidaten und Kandidatinnen in den Vorstand der Trägergenossenschaft Project R und in den Verwaltungsrat des Onlinemagazins Republik gewählt:

Michel Huissoud wurde mit 4626 zu 56 Stimmen gewählt.

Karin Landolt wurde mit 4416 zu 109 Stimmen gewählt.

Nina Scheu wurde mit 4263 zu 173 gewählt.

Roger Staub wurde mit 4388 zu 178 Stimmen gewählt.



Die Wahl bedeutet auch, dass durch den Wechsel von drei Mitgliedern in den Vorstand drei Neue in den Genossenschaftsrat nachrücken werden. Dies sind laut Newsletter Dominik Waser, Lino Cerletti und André Aepli. (pd/cbe)