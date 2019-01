SRF: Neues Historytainment-Format startet im August

von Michèle Widmer

Die Abteilung Jugend, Familie und Unterhaltung von SRF arbeitet zurzeit an einer neuen Sendung. «Das Format im Genre Historytainment wird historische Informationen mit Unterhaltung verbinden», sagt Karen Ballmer, Bereichsleiterin Factual Entertainment, auf Anfrage von persoenlich.com. Erstmals zu sehen sein wird das 100-minütige Format laut SRF am 24. August, an einem Samstagabend zur besten Sendezeit also.

Welchem Thema sich die Premiere widmet, will SRF noch nicht verraten. Generell «sollen Inhalte aus der jüngsten Schweizer Geschichte erzählt werden – anhand von Zeitzeugen, dokumentarischen und fiktionalen Elementen, immer aus der heutigen Perspektive mit neuen Erkenntnissen», ergänzt Ballmer. Begleitet wird das Format laut SRF mit einer Off-Stimme, eine Moderation ist nicht vorgesehen.