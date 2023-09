Ringier: Neues Leitungsteam für Blick-Newsroom

Seit Ende August leiten Steffi Buchli als Chief Content Officer und Sandro Inguscio als Chief Digital & Distribution Officer gemeinsam den Blick-Newsroom (persoenlich.com berichtete). Im Rahmen der Reorganisation werden auch die Strukturen im Newsroom angepasst und eine neue Führungsebene etabliert, wie Ringier am Donnerstag mitteilte.

Die Blick-Gruppe richte ihren Newsroom neu aus und gehe mit diesem Schritt konsequent in die digitale Transformation. Diese Entwicklung umfasst laut Mitteilung zwei zentrale Säulen: den «Content»-Bereich, der von Steffi Buchli geleitet wird, und den «Distribution»-Bereich, der unter der Verantwortung von Sandro Inguscio steht. Im Zuge dieser modifizierten Struktur wird auch ein neues Leitungsteam für den Blick-Newsroom eingesetzt.

Reza Rafi, Chefredaktor SonntagsBlick, Andreas Dietrich, der neben seiner Funktion als Chefredaktor der Blick-Printausgabe auch als Head of Newsroom Coordination im Einsatz sein wird, und Michel Jeanneret, Chefredaktor Blick Romandie, berichten publizistisch an Chief Content Officer Steffi Buchli. Alle Ressortleiterinnen und Ressortleiter werden direkt von Buchli geführt.

Emanuel Gisi neuer Sportchef



Emanuel Gisi, bis dato Leiter des Sport-Reporterteams, wird neuer Head of Sports der Blick-Gruppe und damit Teil des Leitungsteams. Gisi arbeitet seit 2013 für die Blick-Gruppe und begleitet zudem seit 2018 als Live-Kommentator bei MySports mit der National League die höchste Schweizer Eishockey-Liga. Vor seinem Wechsel zu Ringier war er für das Oltner Tagblatt und die Basler Zeitung tätig.

«Ich bin froh, die Sportredaktion in Emanuels Hände zu geben», wird Steffi Buchli, Chief Content Officer der Blick-Gruppe, zitiert. «Wir haben in den letzten drei Jahren sehr eng zusammengearbeitet. Emanuel ist ein profilierter, hartnäckiger Journalist, hat ein grosses Netzwerk und ist ein starker Teamplayer. Er wird das Sportressort erfolgreich in die Zukunft führen.»

Sandra Fröhlich wird das neu geschaffene audiovisuelle Production Center leiten. Die neu geschaffene Position Head of Storytelling wird in naher Zukunft neu besetzt.

Christian Bischoff neuer Leiter Online



Im Bereich Distribution wird unter der Leitung von Sandro Inguscio Daniel Egli als Head of Newsroom Coordination zum Leitungsteam des Blick-Newsrooms stossen und die thematischen Schwerpunkte auf Seiten der Distribution verantworten.

Christian Bischoff wird als Head of Blick.ch die Online-Leitung der Blick-Gruppe übernehmen. Bischoff kennt laut Mitteilung den Blick in- und auswendig. Er begann 2004 als Online-Redaktor, war danach Teamleiter News von Blick.ch, übernahm dann als Deskleiter, bevor er Co-Leiter des Nachrichtenressorts wurde. Zuletzt arbeitete er als Blattmacher Online und Teamlead Digital. An ihn rapportieren neu Jessica von Duehren und Stefan Meier, die als Co-Spitze das neu geschaffene Ressort Desk führen. Das VOD-Desk unter der Leitung von Stephanie Seliner und das Digitalteam mit Foldermanagern und Tagesleitern sind ebenfalls beim Head of Blick.ch angegliedert.

«Mit Christian Bischoff ist unser stärkster Kanal in den besten Händen», so Sandro Inguscio, Chief Digital & Distribution Officer der Blick-Gruppe. «Seit fast zwei Jahrzehnten an Bord, kennt er die Marke, die Userinnen und User und die Mechaniken des Newsrooms in allen Details. Ich freue mich sehr, die Verantwortung in seine Hände geben zu dürfen.»

Raffael Aebli wird als Head of Product & Innovation Newsroom die Schnittstelle zum Produktteam bilden, die Abläufe optimieren und die Innovationen vorantreiben. Als Head of Product/Quality ist Conny Tovar als Produktionschefin für die Qualitätssicherung verantwortlich. Thomas Deléchat wird als Directeur de la rédaction die Distribution und digitale Weiterentwicklung von Blick Romandie führen. Die Leitung des Bereichs Growth Management (New Audiences, Social und Data) wird zeitnah benannt.

Steffi Buchli bilanziert: «Ich freue mich auf starke Charaktere und maximale Fachkompetenz. Damit ist die Basis gelegt, um die besten multimedialen Geschichten zu erzählen und unsere Inhalte auf ein noch höheres Level zu hieven.» Und Sandro Inguscio ergänzt: «Dieses Leitungsteam verkörpert mit all den Expertinnen und Experten aus den eigenen Reihen die geballte Kraft des Newsrooms. In dieser Breite von Fachbereichen werden wir mit und dank diesen starken Führungskräften den komplexen Anforderungen an einen Medienbrand gerecht.» (pd/cbe)