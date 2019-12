Nau.ch: Newsportal investiert in mobiles Studio

von Christian Beck

Die Pendlerzeitung 20 Minuten setzt neu auf «Video first», live vor Ort und direkt aus dem Newsroom (persoenlich.com berichtete). Damit reagiert 20 Minuten auf die Video-Offensive von Blick TV aus dem Hause Ringier.

Doch auch im bernischen Liebefeld laufen entsprechende Anstrengungen. «Wir beobachten natürlich mit grossem Interesse die Entwicklung des Bewegtbilds bei Blick TV und 20 Minuten», sagt Simon Klopfenstein, Head of Content & Business Development bei Nau, auf Anfrage von persoenlich.com. «Auch wir glauben weiterhin an Video.»

Der Videobestand bei Nau werde sich vor allem im neuen Jahr ein wenig anders zusammensetzen als zu Beginn. «Wir legen unseren Fokus vermehrt auf hochwertige Videoinhalte für alle Kanäle. Wir investierten darum zusätzlich in ein mobiles Studio, welches uns ab Januar erlaubt, dezentral hochwertige Beiträge in TV-Qualität zu produzieren», lässt Klopfenstein durchblicken. Mehr will er noch nicht verraten.

Das digitale Medium nau.ch startete im Oktober 2017 und setzte zu Beginn stark auf Videoreporter. persoenlich.com weiss: Mittlerweile sind die Reporter nicht mehr dezentral stationiert, sondern vor allem auf der Redaktion in Liebefeld.