NZZ: Nicole Anliker wird stellvertretende Chefredaktorin

Andreas Schürer, stellvertretender Chefredaktor und Leiter Newsroom, hat sich nach 20 Jahren Journalismus entschieden, beruflich neue Wege zu gehen: Per 1. Januar 2021 wird er Geschäftsführer des Komitees Weltoffenes Zürich und Inhaber einer eigenen Kommunikationsfirma. Das Komitee Weltoffenes Zürich setzt sich unter anderem für einen konkurrenzfähigen Interkontinental-Flughafen Zürich ein, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Ich gratuliere ihm zur neuen Aufgabe, bedaure aber natürlich sehr, dass wir in Zukunft auf seine überaus geschätzte Expertise in der Chefredaktion verzichten müssen», wird Eric Gujer, Chefredaktor der NZZ, zitiert. «In den vergangenen zwei Jahren hat Andreas Schürer den digitalen Newsroom neu aufgestellt. Unter seiner Leitung wurden zudem unter anderem die Bildredaktion mit der Webproduktion zusammengeführt und auf Digital First verlagert sowie die Social-Media-Kanäle ausgebaut. Und dank der Einführung von diversen internen Formaten hat er sehr viel zum bereichsübergreifenden Verständnis beigetragen. Für seine Leistungen und sein grosses Engagement möchte ich ihm an dieser Stelle herzlich danken.» Andreas Schürer hatte seine Tätigkeit für die NZZ 2011 im Ressort Zürich begonnen.

Neue stellvertretende Chefredaktorin und Leiterin Newsroom per 1. April 2021 wird Nicole Anliker. Damit wird sie neben dem digitalen Newsroom auch der Nachrichten-Redaktion, der Bildredaktion inklusive Webproduktion sowie dem Fotografenteam vorstehen. Eric Gujer: «Es freut mich sehr, dass wir diese Schlüsselposition intern und mit einer hoch kompetenten Kollegin nachbesetzen können.» Anliker trat 2011 ins Ressort International ein und ist seit 2018 als Lateinamerika-Korrespondentin tätig. Mit dem Newsroom ist Nicole seit ihrer Zeit als Blattmacherin im Ressort International sehr gut vertraut. Erste journalistische Erfahrungen sammelte sie bei Radio Freiburg und den Freiburger Nachrichten. Nicole Anliker studierte Geschichte und Politikwissenschaften in Freiburg und internationale Beziehungen in Genf. Danach erfolgten längere Aufenthalte in Mittel- und Südamerika sowie diverse Praktika im Bereich Entwicklungspolitik und Menschenrechte.

Zusammenführung Ressorts Technologie und Wissenschaft

Technologie und Wissenschaft spielen eine immer wichtigere Rolle bei der NZZ-Berichterstattung. Und sie verfügen über eine grosse thematische Nähe, heisst es weiter. Um ihre jeweiligen Stärken in Zukunft noch besser nutzen «und Synergien bündeln zu können», werden die beiden Ressorts Technologie und Wissenschaft per 1. November unter der Leitung von Christiane Hanna Henkel zusammenzuführt. Gemeinsam bilden sie das neue Ressort Technologie und Wissenschaft.

Christian Speicher, Ressortleiter Wissenschaft seit 2009, gibt diese Rolle ab, um sich in Zukunft als Fachredaktor voll dem Schreiben widmen zu können. «Unter Christian Speichers Führung hat das Ressort Wissenschaft sehr an Profil gewonnen – nicht zuletzt im Rahmen der Corona-Berichterstattung – wofür ich ihm ganz herzlich danken möchte», so Gujer. «Ich freue mich, dass wir auch weiterhin auf seine grosse Fachexpertise zählen dürfen. Allen Kolleginnen und Kollegen des neuen Ressorts Technologie und Wissenschaft wünsche ich einen guten Start und viel Erfolg in der neuen Konstellation.» Christian Speicher ist promovierter Physiker. Er trat 1997 in das Wissenschaftsressort der NZZ ein, wo er neben Physik auch die Themengebiete Chemie, Mathematik und Klima betreut.

Christiane Hanna Henkel leitet das Ressort Technologie seit dessen Gründung im November 2019. Die auf Technologiethemen spezialisierte Wirtschafts- und Finanzjournalistin ist seit über zwanzig Jahren für die NZZ tätig. Christiane Hanna Henkel studierte Betriebswirtschaftslehre an der HEC Lausanne. Sie hat zudem die Georg von Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten in Düsseldorf absolviert und anschliessend an der Universität St. Gallen promoviert. (pd/cbe)