SRG: NZZ kürt Susanne Wille zur Favoritin

Die SRG sucht aktuell eine neue Generaldirektorin oder einen Generaldirektoren. Seit dem Rücktritt von Gilles Marchand Mitte Januar läuft das Nachfolgekarussell heiss (persoenlich.com berichtete). Nebst Marchands Stellvertreterin und SRF-Direktorin Nathalie Wappler fällt auch häufig der Name von Susanne Wille. Die SRF-Kulturchefin ist bei Journalistinnen und Journalisten im Land beliebt. In einer vom Branchenmagazin Schweizer Journalist:in durchgeführten Umfrage erhielt Wille 45 Prozent aller Stimmen. Knapp 400 Journalistinnen und Journalisten sowie Kommunikations- und Medienfachleute haben sich an der Umfrage beteiligt (persoenlich.com berichtete).



Nun bläst die NZZ ins gleiche Horn und kürt Wille in einem Artikel zur fähigsten Kandidatin im Nachfolgekarussell. Mit Blick auf die anstehende Halbierungsinitiative lautet der Titel in der Printausgabe: «Sie könnte die SRG durch den Sturm bringen». Noch-Direktor Gilles Marchand und Nathalie Wappler hätten sich bisher nicht als SRG-Botschafter bewiesen, welche Herzen des Stimmvolks erreichten. Das Bildungsbürgertum vermöge mit abstrakten Appellen an den Zusammenhalt der Schweiz vielleicht zu überzeugen sein, aber einen jungen Fussballfan aus den hintersten Winkeln der Schweiz, hole man damit nicht hinter dem Ofen hervor. Das Fazit: «Wille könnte das gelingen. Ihr Gesicht öffnet Tor und Tür.» (wid)